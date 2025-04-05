Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinden notlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

MOURİNHO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının ardından "saldırı" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen Portekizli teknik adam, alt sınır olan 5 maç ceza alsa dahi, bu cezasını ligde çekecek.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart görüp, teknik direktör Mourinho gibi 44. maddeden PFDK'ye tedbirli sevk edilen Mert Hakan Yandaş da yarın oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

FRED FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fred, "Hakaret" sebebiyle PFDK'ye tedbirli olarak sevk edildi.

Fred, PFDK kararlarının maç saatine kadar açıklanması ve alt sınır olan 3 maç ceza alması halinde, bu cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

TAKIMI ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETECEK

Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilen yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic, disiplin kurulu kararlarının maç saatine kadar açıklanmaması durumunda takımın başında olamayacak.

Mourinho, Foti ve Zufic'in yokluğunda ise Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıkacak.

FORVET HATTINDA ROTASYON

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, yarınki karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.

GOL GÜVENCESİ BANZA

Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

SON 3 LİG MAÇINI DEPLASMAN TAKIMI 3-2 KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.