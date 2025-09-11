Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Ozan Ergün yönetecek. Galatasaray’ın Eyüpspor deplasmanındaki maçında Batuhan Kolak, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında ise Alper Akarsu düdük çalacak.
Kaynak: DHA
Süper Lig’de 5’inci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13 EYLÜL CUMARTESİ
- 17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
- 17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
- 17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
- 20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
- 20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK: Alper Akarsu
14 EYLÜL PAZAR
- 17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
- 20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
- 20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 EYLÜL PAZARTESİ
- 20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük