Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Ozan Ergün yönetecek. Galatasaray’ın Eyüpspor deplasmanındaki maçında Batuhan Kolak, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında ise Alper Akarsu düdük çalacak.

Spor
  • 11.09.2025 13:34
  • Giriş: 11.09.2025 13:34
  • Güncelleme: 11.09.2025 13:49
Kaynak: DHA
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Foto: Depophotos

Süper Lig’in 5’inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

Süper Lig’de 5’inci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13 EYLÜL CUMARTESİ

  • 17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
  • 17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
  • 17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
  • 20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK: Alper Akarsu

14 EYLÜL PAZAR

  • 17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
  • 20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
  • 20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 EYLÜL PAZARTESİ

  • 20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
BirGün'e Abone Ol