Fenerbahçe Trabzonspor Maç Bileti | Fenerbahçe Trabzonspor bileti ne kadar, kaç TL? Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 30. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri taraftarların araştırması hız kazandı. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 6 olmasına karşın Fenerbahçe'nin maç eksiği bulunuyor. Zorlu karşılaşma öncesi Kadıköy'de oynanacak maç için sporseverler Fenerbahçe Trabzonspor bileti ne kadar, kaç TL sorusunu gündeme getiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Yönetimi Fenerbahçe Trabzonspor maç bileti hakkında beklenen detayları duyurdu. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor bileti ne kadar, kaç TL? Biletler ne zaman satışa çıkıyor? İşte tüm detaylar!

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçın hakemleri ise Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen olacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri 3 Nisan saat 16.00'dan sonra Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere, 4 Nisan 11.00'dan itibaren Fenerbahçe Kart sahiplerine, 5 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'dan sonra genel satışa çıkıyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin rakibi ile puan farkını 3'e düşürme şansını elde edeceği Fenerbahçe Trabzonspor maç bileti fiyatları belli oldu. 11 ayrı kategoride satışa çıkacak olan Fenerbahçe Trabzonspor maç bileti fiyatları şu şekilde: