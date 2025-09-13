Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 21:18
  • Giriş: 13.09.2025 21:18
  • Güncelleme: 13.09.2025 21:18
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarımızı tamamladı

İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE, yarın akşam sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerinde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

