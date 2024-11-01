Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.