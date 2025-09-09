Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)– FENERBAHÇE, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
FOTOĞRAFLI