Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu akşam Trabzon'a hareket edecek.