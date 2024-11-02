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Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 13:59
  • Giriş: 02.11.2024 13:59
  • Güncelleme: 02.11.2024 13:59
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.

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