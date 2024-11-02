Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.