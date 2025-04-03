Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.
Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe