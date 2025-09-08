Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 16:57
  • Giriş: 08.09.2025 16:57
  • Güncelleme: 08.09.2025 16:57
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyuncuların katılmadığı idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

BirGün'e Abone Ol