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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 14:42
  • Giriş: 02.11.2023 14:42
  • Güncelleme: 02.11.2023 14:42
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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