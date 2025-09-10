Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı.

Sarı-lacivertli takımın başında ilk çalışmasına çıkan Tedesco, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi.

İstanbul'a dün gelen İtalyan teknik adamın maç gününe kadar Can Bartu Tesisleri'nde kalacağı bildirildi.

- "Zamanımız yok"

Bugün yardımcılarıyla birlikte sağlık kontrollerinden geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ardından tesislere gelerek futbolcularla ve kulüp personeliyle ayrı ayrı toplantı yaptı.

Oyuncularla bir araya gelen İtalyan çalıştırıcının takıma şunları söylediği bildirildi:

"Birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız. Bir tane sabit ilk 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var."

- Kerem yürüyüş yaptı

Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla yapılan istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle devam etti. Sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde durdu.

Milli takımdan dönen Kerem Aktürkoğlu, ağrıları olduğu için tedavi programı kapsamında sahada yürüyüş yapıp daha sonra salona geçti.

Tedavisi süren Semedo da antrenmanda yer almazken, bu futbolcu Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş da bireysel programına devam etti. Milli takımda sağ el tarak kemiği kırılan Sebastian Szymanski de özel bandajla antrenmanda yer aldı.

Tedavisine devam edilen Jhon Duran ise antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakası, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.