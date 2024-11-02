Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 17:03
  • Giriş: 02.11.2024 17:03
  • Güncelleme: 02.11.2024 17:03
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

BirGün'e Abone Ol