Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Pazar günü saat 20.00’de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saatinin, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finalinde saat 21.00’de Almanya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle 19.00’a alındığını açıkladı.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.00’de sahasında Trabzonspor’u konu edecekti. EuroBasket 2025’te A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı final karşılaşması nedeniyle Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatleri değiştirildi. Federasyon ve kulüplerin ortak kararlarıyla mücadelelerin başlama saati 20.00’den 19.00’a alındı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.