Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
MHK, Süper Lig'de bugün oynanacak 30'uncu hafta maçlarının VAR hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR'ı Daniel Stefanski oldu.
Süper Lig'in 30. hafta mücaelelerinde VAR hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak maçlarla devam ediyor.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu haftanın karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.
Günün programı ve görevlendirilen VAR ekipleri şu şekilde:
Alanyaspor - Bodrumspor karşılaşmasında VAR hakemi Jonas Hansen, AVAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Hatayspor - Eyüpspor mücadelesinde VAR görevini Antonio Nobre, AVAR görevini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.
Günün dikkat çeken maçlarından olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında ise VAR hakemi olarak Daniel Stefanski, AVAR hakemi olarak İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.