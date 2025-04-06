Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 30. hafta mücaelelerinde VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak maçlarla devam ediyor.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu haftanın karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

Günün programı ve görevlendirilen VAR ekipleri şu şekilde:

Alanyaspor - Bodrumspor karşılaşmasında VAR hakemi Jonas Hansen, AVAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Hatayspor - Eyüpspor mücadelesinde VAR görevini Antonio Nobre, AVAR görevini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Günün dikkat çeken maçlarından olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında ise VAR hakemi olarak Daniel Stefanski, AVAR hakemi olarak İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.