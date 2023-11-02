Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine devam etti
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
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