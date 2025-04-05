Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 137. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 103 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.