Fenerbahçe transferde atağa kalktı

Fenerbahçe'de forvet ve kanat transferi için girişimler hız kazandı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'in sarı-lacivertlilerin teklifine 'evet' dediği öne sürüldü. Sevilla'nın Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri'nin ise Fenerbahçe'ye imza atma yolunda olduğu iddia edildi.

Teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin, kanat transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile anlaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’den “evet” cevabını aldı.

Jose Mourinho’nun kanat transferinde liste başı olan Fransız futbolcu, kulübü Al Ahli’ye ayrılmak istediğini söyledi. Futbolcunun, kulübünün izin vermesi ve Fenerbahçe’yle yaptığı görüşmedeki Mourinho faktörü sarı-lacivertlilere “evet” demesine sebep oldu.

Al Ahli kulübü ile kiralık transfer için görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor. Kulüpler arasında, özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle pazarlık yapılıyor.

🚨 ÖZEL |



✅ Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’den “evet” cevabını aldı



👉 Jose Mourinho’nun kanat transferinde liste başı olan yıldız oyuncu, kulübü Al Ahli’ye ayrılmak istediğini söyledi. Futbolcu, kulübünün izin vermesiyle Fenerbahçe’yle yaptığı görüşmede Mourinho faktörü… https://t.co/GHl7Ik7ZCj pic.twitter.com/hkxdHlvvRi — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 7, 2024

FORVETTE ÖNCELİK 'EN-NESYRİ'

Fenerbahçe, santrafor transferi için ise Sevilla'nın Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

Sercaan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Türkiye futbol tarihinin en pahalı transferine imza atma yolunda olduğunu yazdı.

En-Nesyri'nin Mourinho’nun forvet bölgesindeki bir numaralı önceliği olduğunu belirten Hamzaoğlu, yönetimin transfer için kalan prosedürleri halletmeye çalıştığını ifade etti.

Oyuncunun bonservisi ve yıllık maaşının yüksek bir maliyeti bulunduğunu aktaran Hamzaoğlu, "Böylesine pahalı bir transferin prosedürlerini halletmek bile 3-5 günü bulabiliyor. Başkan Ali Koç, bu transfer için kesenin ağzını sonuna kadar açtı ve Sayın Acun Ilıcalı ile Sportif Direktör Mario Branco’ya transferi bitirmeleri için tam yetki verdi" dedi.

Hamzaoğlu, En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'dan gelen 14 milyon euroluk teklifi reddettiği ve Avrupa'da kalmak istediğini yazdı.