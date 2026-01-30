Fenerbahçe transferde gaza bastı

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off’a kalan, Süper Lig’de ise şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Hücum bölgesine ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Sarı Kanaryalar 3 önemli transferde büyük aşama kaydetti.

1-KANTE

Dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N’golo Kante ile anlaşan Fenerbahçe uzun süredir kulübü Al- Ittihad’ı ikna etmek için uğraşıyordu. Gelen haberlere göre sarı-lacivetliler Kante konusunda mutlu sona oldukça yakın. Suudi Arabistan’a giden Fenerbahçe yöneticileri Al-Ittihad’ı ikna etmeyi başardı.

2-LOOKMAN

Fenerbahçe’nin diğer bir transfer hamlesi ise Nijeryalı yıldız kanat oyuncusı Ademola Lookman için. Yurtdışı basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe oyuncu ile yıllık 7 milyon euroya anlaştı. Kulübü Atalanta ile ise anlaşmanın önünde ufak pürüzler kaldı.

3-CHERİF

Forvete de hamle yapmayı planlayan Sarı Kanaryalar aradığı santrforu Fransa’da buldu. Fransa Ligi takımlarından Angers’in 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif ile anlaşan Fenerbahçe kulübüne ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Cherif’in kulübüne Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söylediği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin üç transferi de hafta sonuna kadar bitirmeyi planladığı öğrenildi.