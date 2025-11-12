Fenerbahçe transferde gaza bastı: Listede yer alan üç isim

Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için çalışmaları başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulübün hedefinde Feyenoord'un orta sahası Quinten Timber ve Barcelona'nın yıldız santrforu Robert Lewandowski'yle ilgileniyor. Ayrıca Az Alkmaar'ın İrlandalı forveti Troy Parrott da sarı-lacivertlilerin geniş listesinde yer alıyor.

Feyenoord'da sergilediği performansla Avrupa'nın devlerinin de dikkatini çeken Timber, 24 yaşında. Orta sahanın her yerinde forma giyebilen genç oyuncu iki yönlü ve dinamik yapısıyla beğeni topluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenic Todesco'nun da Timber transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

HEDEF LEWANDOWSKI

Sarı-lacivertli kulübün bir diğer amacı ise Robert Lewandoski. Sezon sonu Barcelona'yla sözleşmesi bitecek olan yıldız golcü, önündeki seçenekleri değerlendirme kararı aldı. Barça'nın Lewandowski'nin yerine adayı ise Harry Kane. 37 yaşındaki santrforun menajeriyle görüşecek olan Kanarya gelecek sezon için bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer isim ise Troy Parrott. AZ Alkmaar forması giyen İrlandalı forvet geçen sezon Galatasaray maçlarında sergilediği performansla ülkedeki futbolseverlerin dikkatini çekmişti. Bu sezon çıktığı 14 maçta 13 gol ve 2 asist kaydeden Parrott başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa ekibinin de radarına takıldı. Sarı-lacivertli ekip İrlandalı golcüyü Lewandoski'nin alternati olarak görüyür.