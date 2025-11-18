Fenerbahçe transferde gözünü İtalya'ya dikti

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geçen Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin başlıca hedefi santrfor. Robert Lewandowski, Troy Parrott gibi isimlerle de temasta olan Kanarya'nın bir diğer hedefi: Gianluca Scamacca.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, İtalyan golcüyle ilk teması futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları aracılığıyla kurdu. 1.95 boyundaki İtalyan golcü, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikka çekiyor. Teknik heyet, Scamacca'nın özellikle hücumda top tutma konusunda sıkıntılar yaşayan takıma büyük fayda sağlayacağı görüşünde.

SAKATLIK PROBLEMİ

Kariyerinin en parlak dönemini 2023/24’te Atalanta formasıyla yaşayan Scamacca, 44 maçta 19 gol, 7 asistle oynamıştı. Ancak 2024’te çapraz bağları yırtılan İtalyan geçen sezon 1 maça çıkarken, bu sezon da 15 maçın 9’unda süre alabildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin sağ kanat için ise bir diğer İtalyan milli oyuncu Riccardo Orsolini'ye yöneldi. Sarı lacivertliler, Bologna’nın sağ kanadı Riccardo Orsolini’yle ilgileniyor. Tedesco’nun kanatlarda birebir oynayacak isim isteği üzerine 28 yaşındaki İtalyan listeye alındı. Bologna, 2027’e kadar sözleşmesi olan Orsolini için en az 25 milyon avro istiyor.