Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.