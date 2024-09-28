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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 10:03
  • Giriş: 28.09.2024 10:03
  • Güncelleme: 28.09.2024 10:03
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

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