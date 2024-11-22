Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın Bellona Kayserispor’a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Jose Mourinho’nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, yarınki maçta forma giyemeyecek.

İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.

Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gidecek.