Fenerbahçe tribün lideri silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.

Sabah gazetesinin haberine göre Gümüştekin hastanede tedavi altına alınırken; İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Olayın nedeni ve perde arkası derinlemesine araştırılıyor.

2024'ÜN OCAK AYINDA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen Gümüştekin 2024 yılının Ocak ayında da silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıyı 'Redkitler' suç örgütünün düzenlediği belirlenmiş ve düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.