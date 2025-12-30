Fenerbahçe tribün lideri silahlı saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi bulunuyor

Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen Üsküdar'da meydana gelen silahlı çatışmada ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sultantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, park halindeki 20 AB 318 plakalı araçta 19 fişek girişi, 34 GYF 526 plakalı araçta 1 fişek girişi, otomatik silah ve tabancalara ait 30 boş kovan tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada "hırsızlık", "mala zarar verme", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "oto hırsızlığı", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Tayfun Yararlı'nın (35) 34 NOD 670 plakalı araçla ve yanında yaralı bir kişiyle kaçtığı belirlendi.

Yaralanan 55 yaşındaki İbrahim Gümüştekin'in "hırsızlık", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan kaydı bulunan İbrahim Gümüştekin (55) olduğu tespit edildi.

Yaralı olarak özel hastaneye getirilen ve vücudunda 5 mermi girişi olduğu belirlenen Gümüştekin'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2024'ÜN OCAK AYINDA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen Gümüştekin 2024 yılının Ocak ayında da silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıyı 'Redkitler' suç örgütünün düzenlediği belirlenmiş ve düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.