Fenerbahçe tribünlerinde Aziz Yıldırım ve 'Yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 16'ya yükselterek UEFA Avrupa Ligi'nde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı.

Hafta sonu Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında da darbe alan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, dünkü maçın özellikle ikinci yarısında yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde hata yapan savunma oyuncusu Samet Akaydın yuhalanırken orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ise top ayağına geldiğinde alkışlandı.

AZİZ YILDIRIM VE 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Öte yandan taraftarlardan belli aralıklarla 'Aziz Yıldırım' sloganları duyuldu. Kulübün 20 yıl boyunca başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, birkaç ay önce yapılan kongrede başkanlık yarışında Ali Koç'a rakip olmuş ve kaybetmişti.

Fenerbahçe taraftarı, kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetime olan tepkilerini de ikinci yarıda attıkları "Yönetim istifa" sloganlarıyla ortaya koydular.