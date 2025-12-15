Fenerbahçe – TÜMOSAN Konyaspor: 4-0

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye “Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Duran” ilk 11’iyle başladı.

Konuk TÜMOSAN Konyaspor ise “Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme, Jo, Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir” ilk 11’iyle çıktı.

Maça topu kontrol ederek başlayan Fenerbahçe, 7’nci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Anderson Talisca’ya karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahdır Güngördü gole izni vermedi. Fenerbahçe, 26’ncı dakikada penaltı kazandı. Jhon Duran, ceza sahası içinde Uğurcan Yazğılı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Önce kale vuruşunu gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 28’inci dakikada penaltı kullanan Anderson Talisca, takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, 30’uncu dakikada farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazındaki Marco Asensio’nun içeriye çevirmek istediği top savunmadan sekerek Edson Alvarez’e geldi. Alvarez’in müdahalesinin ardından boşta kalan topa vuran Mert Müldür’ün şutunda top savunmadan sekerek ağlara gitti: 2-0. Sarı-lacivertliler, 37’nci dakikada 3’üncü golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Anderson Talisca’nın ayak içiyle uzak köşeye şutunda top filelere gitti: 3-0. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki ekip de gol pozisyonu üretemedi. 70’inci dakikada Melih İbrahimoğlu’nun ceza sahası yayı çizgisinden şutunda top kaleci Ederson’da kaldı. Fenerbahçe, 87’nci dakikada farkı 4 yaptı. Orta alandaki Marco Asensio’nun pasıyla sol tarafta buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına yaklaşarak kale önüne çevirdi. Kaleci Bahadır Güngördü’den seken top Marco Asensio’da kaldı. Asensio’nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunda top ağlarla buluştu: 4-0. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.