Fenerbahçe, tur için Feyenoord karşısında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için İstanbul'da iki farklı galibiyet arayacak. Fenerbahçe'nin tek farklı üstünlüğünde maç önce uzatmalara ardından penaltılara gidecek. Feyenoord kaybetmediği takdirde play-off turuna yükselen ekip olacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler bu zorlu müsabaka öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ilk 30 dakikası basına açık yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maça geçildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Feyenoord maçının taktiği üzerinde duruldu.

TALİSCA VE İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Feyenoord'la oynanacak rövanş karşılaşmasıyla sahalara dönüyor.

Talisca, sakatlığı nedeniyle ilk maçın kadrosuna dahil edilmemişti. Öte yandan ilk maçta kadroya alınmayan İsmail Yüksek de Feyenoord'la oynanacak rövanş maçının kadrosunda olacak.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadelede Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maç Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

İrfan Can - Mert, Skriniar, Oosterwolde - Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski - En Nesyri, Duran

Eşleşmeyi kazanan ekip, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Benfica'nın rövanş öncesi büyük avantajı bulunuyor.