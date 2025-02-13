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Fenerbahçe tur kapısını Kadıköy'de araladı: 3-0

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Spor
  • 13.02.2025 22:40
  • Giriş: 13.02.2025 22:40
  • Güncelleme: 13.02.2025 22:43
Fenerbahçe tur kapısını Kadıköy'de araladı: 3-0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Galibiyet golleri, Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'den geldi.

Bununla birlikte Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti ve tur kapısını araladı. Turun rövanş maçı 20 Şubat günü TSİ 23:00'te Belçika'da oynanacak. Turu atlayan taraf son 16 takım arasına kalacak.

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