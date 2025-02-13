Fenerbahçe tur kapısını Kadıköy'de araladı: 3-0
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
Galibiyet golleri, Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'den geldi.
Bununla birlikte Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti ve tur kapısını araladı. Turun rövanş maçı 20 Şubat günü TSİ 23:00'te Belçika'da oynanacak. Turu atlayan taraf son 16 takım arasına kalacak.