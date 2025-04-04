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Fenerbahçe - Türk Hava Yolları: 3-0

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 17:02
  • Giriş: 04.04.2025 17:02
  • Güncelleme: 04.04.2025 17:02
Kaynak: DHA
Fenerbahçe - Türk Hava Yolları: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Halkapınar

HAKEMLER: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya

FENERBAHÇE: Ana Cristina, Aslı, Vargas, Fedorovtseva, Eda, Drca, Gizem, Meliha, Stysiak, Dicle Nur

TÜRK HAVA YOLLARI: Çağla, Bergmann, Karmen, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra, Melis Yılmaz, Ada, Melis Durul, Ratzke, Buse, Emine

SETLER: 26-24, 25-23, 25-13

SÜRE: 80 dakika (26, 30, 24)

İZMİR'DE düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-23 ve 25-13’lük skorlarla sona erdi. Kupanın final mücadelesi yarın aynı salonda saat 16.00’da başlayacak.

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