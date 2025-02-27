Fenerbahçe Türkiye Kupası maç saati uyarısı | Gaziantep - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar Gaziantep - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Peki Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe'nin Türkiye kupası maçı hangi kanalda ve şifreli mi? Detaylar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Gaziantep - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Gaziantep kupaya tutunmak, Fenerbahçe ise liderliğini sürdürmek istiyor. Peki Gaziantep - Fanerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda hasngi takımlar bir üst tura yükselecek? Detaylara bakalım:
FENERBAHÇE VE GAZİANTEP TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunun ilk sırasında bulunuyor. Gaziantep ise 2 maçta 3 puan toplayarak grupta üçüncü sırada yer alıyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKILIR?
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Fenerbahçe maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak. Gaziantep - Fenerbahçe maçı A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.