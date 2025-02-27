Fenerbahçe Türkiye Kupası maç saati uyarısı | Gaziantep - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar Gaziantep - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Peki Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe'nin Türkiye kupası maçı hangi kanalda ve şifreli mi? Fenerbahçe hangi 11'le sahada? Detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos