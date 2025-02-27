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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşısında 4-1 galip geldi ve grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor
  • 27.02.2025 18:04
  • Giriş: 27.02.2025 18:04
  • Güncelleme: 27.02.2025 18:10
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.

Jose Mourinho, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için takımın basında yer alamazken; sarı-lacivertliler, deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla kazandı.

Bu sonuçla 9 puan ve averajla grup lideri olan Fenerbahçe, grup aşaması sonunda çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi kırmızı-siyahlılar ise 3 puanla turnuvaya veda etti. B Grubu'nda çeyrek finale yükselen diğer takım Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Göztepe oldu.

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