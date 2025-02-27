Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşısında 4-1 galip geldi ve grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.
Jose Mourinho, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için takımın basında yer alamazken; sarı-lacivertliler, deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla kazandı.
Bu sonuçla 9 puan ve averajla grup lideri olan Fenerbahçe, grup aşaması sonunda çeyrek finale yükseldi.
Ev sahibi kırmızı-siyahlılar ise 3 puanla turnuvaya veda etti. B Grubu'nda çeyrek finale yükselen diğer takım Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Göztepe oldu.