Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.

Jose Mourinho, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için takımın basında yer alamazken; sarı-lacivertliler, deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla kazandı.

Bu sonuçla 9 puan ve averajla grup lideri olan Fenerbahçe, grup aşaması sonunda çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi kırmızı-siyahlılar ise 3 puanla turnuvaya veda etti. B Grubu'nda çeyrek finale yükselen diğer takım Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Göztepe oldu.