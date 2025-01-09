Fenerbahçe Türkiye Kupası’na ‘devam’ dedi

Yunis ALAÇAM

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Dün düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, ancak daha sonra karar değiştirdiler.