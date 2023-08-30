Fenerbahçe, Twente maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

De Grolsch Veste Stadı’nda Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla saha ortasında toplanan oyuncular ve teknik ekip, Türk bayrağı açtı.