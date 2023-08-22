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Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 15:12
  • Giriş: 22.08.2023 15:12
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:13
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün akşam Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, FC Twente maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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