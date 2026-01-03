Fenerbahçe U19 Takımı'nda Mehmet Aurelio dönemi

Fenerbahçe Kulübü, U19 Futbol Takımı’nın yeni teknik sorumlusunun Mehmet Aurelio olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, futbolculuk kariyerinde beş yıl Fenerbahçe forması giyen ve sonrasında Futbol A Takımı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Aurelio’nun, Futbol Akademisi yapılanması kapsamında bu göreve getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mehmet Aurelio’nun U19 Futbol Takımı’ndaki görevine resmen başladığı ifade edilirken, kulüp tarafından yeni görevinde başarı dilekleri paylaşıldı.