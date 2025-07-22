Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Al-Ittihad karşısında
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, yarın (23 Temmuz Çarşamba) saat 22.00'de Al-Ittihad ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kamptaki önceki maçlarında Portimonense ve Uniao de Leiria’yı mağlup etti.
Kaynak: AA
2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.
Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
İLK 2 MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.