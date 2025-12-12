Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Kaç Puanla Kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına geçilmesiyle rekabet hiç olmadığı kadar yoğun. Fenerbahçe’nin sıralamasının ne olduğu, kalan maçlarının ne zaman oynanacağı ve Avrupa Ligi puan durumunun nasıl şekillendiği futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 2025/2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi güncel tablo, Fenerbahçe’nin konumu ve kritik fikstür detayları…

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/2026 sezonunda şu anda 12. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 11 puan topladı. Averajı ise 9:5 olarak görünüyor.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI (RESMÎ FİKSTÜR)

22 Ocak 2026 Perşembe – 20.45 → Fenerbahçe vs. Aston Villa (İstanbul)

→ Fenerbahçe vs. (İstanbul) 29 Ocak 2029 Perşembe – 23.00 → FCSB vs. Fenerbahçe (Deplasman)

Bu iki karşılaşma, Fenerbahçe’nin ilk 24 içinde kalması ve play-off şansını artırması açısından kritik öneme sahip.

UEFA AVRUPA LİGİ 2025/2026 LİG AŞAMASI PUAN DURUMU (İLK 12 SIRA)

UEFA, bu sezondan itibaren grup formatını kaldırarak 36 takımlı tek lig sistemine geçti.

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Lyon 6 5 0 1 13 3 10 15 2 Midtjylland 6 5 0 1 13 5 8 15 3 Aston Villa 6 5 0 1 10 4 6 15 4 Betis 6 4 2 0 11 4 7 14 5 Freiburg 6 4 2 0 9 3 6 14 6 Ferencvaros 6 4 2 0 11 6 5 14 7 Braga 6 4 1 1 10 5 5 13 8 FC Porto 6 4 1 1 9 5 4 13 9 Stuttgart 6 4 0 2 12 5 7 12 10 AS Roma 6 4 0 2 10 5 5 12 11 Nottingham 6 3 2 1 11 6 5 11 12 Fenerbahçe 6 3 2 1 9 5 4 11

UEFA AVRUPA LİGİ LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

UEFA, 2025/2026 sezonu itibarıyla formatı tamamen yeniledi:

Grup aşaması kaldırıldı, yerine 36 takımlı tek lig sistemi getirildi.

Her takım 8 farklı rakiple maç yapıyor: 4 iç saha + 4 deplasman.

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9–24. sıralar arası takımlar play-off turuna çıkıyor.

25–36. sıralar arası takımlar eleniyor ve Konferans Ligi’ne devam etmiyor.

Bu formatta özellikle 9–24 arasındaki sıralama, Avrupa yoluna devam etmek için en kritik eşik olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞANSI VE PUAN DURUMU ANALİZİ

Fenerbahçe’nin sıralaması ve kalan maçlarına bakıldığında play-off hattında yer alma ihtimali oldukça yüksek. Aston Villa maçı zorluk seviyesi bakımından önemli bir test olacak; ancak sarı-lacivertliler için en belirleyici mücadele, deplasmandaki FCSB karşılaşması olabilir.

Kısa Analiz:

Son 5 maç performansı: G – B – B – G – G

Toplam puan: 11

Sıralama: 12.

Play-off barajı içinde: Evet

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe şu anda 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri?

22 Ocak 2026'da Aston Villa ile, 29 Ocak 2029'da ise FCSB ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi yeni formatı nedir?

36 takımlı lig aşaması uygulanıyor; 8 maç oynanıyor; ilk 8 doğrudan son 16'ya gidiyor.

Fenerbahçe play-off için yeterli puana sahip mi? Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi mi?

Evet, mevcut durumda 9–24 aralığında bulunuyor ve Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi.

Son 12 sıradaki takımlar ne oluyor?

Avrupa Kupalarından tamamen eleniyor ve Konferans Ligi'ne devam etmiyor.

Aston Villa maçı neden kritik?

Fenerbahçe’nin ilk 8 planı açısından doğrudan etkili bir puan maçı.

FCSB deplasmanı ne kadar önemli?

Lig aşaması sıralamasını belirleyecek son viraj niteliğinde.

Fenerbahçe'nin averajı kaç?

9:5 gol averajı bulunuyor.

Fenerbahçe’nin en güçlü yanı nedir?

Son dönemdeki yenilmezlik serisi ve istikrarlı puan toplama kapasitesi.

Avrupa Ligi'nde ilk 8 sıraya girerse ne olur?

Direkt olarak son 16 turuna yükselir.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde 12. sıradaki konumu, sarı-lacivertlilerin yoluna emin adımlarla devam ettiğini gösteriyor. Aston Villa ve FCSB maçları, sezonun kırılma noktaları olacak. Yeni formatta her puan altın değerinde ve Fenerbahçe play-off potasında kalmak için güçlü bir mücadele veriyor. Taraftarlar için heyecan dolu bir Avrupa dönemi devam ediyor.