Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara nasıl kalır?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Fransız temsilcisi Lyon'la 1-1 berabere kalarak son 16 için play-off'lara kalma şansını son maça taşıdı. Fenerbahçe, eksik kadrosuna rağmen Lyon karşısında 1 puan alarak ligde 23'üncü sırada yer aldı. Peki Fenerbahçe play-off'lara nasıl kalır? Fenerbahçe için 1 puan yeterli mi? Fenerbahçe son maçını kazanırsa turu garantiler mi? Fenerbahçe kaybederse ne olur? Tüm detaylara bakalım:

Fenerbahçe, Lyon karşısında aldığı beraberlikle puanını 9'a taşıdı ve ligin 23'üncü sırasında yer aldı. Fenerbahçe'nin play-off'lara kalması için ligi en kötü 24'üncü sırada tamamlaması gerekiyor.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, ligin son maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçtan 1 puan alması halinde büyük ihtimalle play off'lara kalacak.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND'I YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Midtjylland'ı yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamayı garantileyecek.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND'A YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Midtjylland'a yenilmesi halinde de şansı bulunuyor. Fenerbahçe'nin altındaki takımlar olan Porto'nun ve Beşiktaş'ın yenilmesi, Twente ve Braga'nın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe play-off'lara kalabiliyor. Fenerbahçe'nin sıralamada yarışa girdiği takımların maçları ise şöyle:

M. Tel-Aviv - Porto

Twente - Beşiktaş

Braga - Lazio

FENERBAHÇE - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Midtjylland maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te TRT ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin hangi kanalındao lacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.