Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde puanını 6'ya yükseltirken Stuttgart, 3 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Victoria Plzen ile karşılaşacak.