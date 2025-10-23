Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi

Giriş / Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 23.10.2025 21:52
  • Giriş: 23.10.2025 21:52
  • Güncelleme: 23.10.2025 21:54
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde puanını 6'ya yükseltirken Stuttgart, 3 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Victoria Plzen ile karşılaşacak.

