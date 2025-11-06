Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu | Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, bu sezon sergilediği performansla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında oynadığı üç maçın ardından iki galibiyet ve bir mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Bu akşam deplasmanda oynanacak Viktoria Plzen maçı öncesinde gözler güncel UEFA Avrupa Ligi puan durumunda. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte son tablo...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı üç karşılaşmada 6 puan topladı. Temsilcimiz şu anda genel sıralamada 14. sırada yer alıyor. Grubun dördüncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Viktoria Plzen maçı, üst sıralara tırmanmak açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması halinde ilk 8 içerisinde yer alma şansı oldukça yüksek. Teknik direktör ve taraftarlar, zorlu Plzen deplasmanından galibiyet çıkararak Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (5 KASIM 2025)

İlk 8 Takım (Son 16 Turuna Doğrudan Katılma Hakkı)

Sıra Takım Puan 1 Midtjylland 9 2 Braga 9 3 Lyon 9 4 Dinamo Zagreb 7 5 Viktoria Plzen 7 6 Freiburg 7 7 Ferencvaros 7 8 Brann 6

Play-Off Potasında Yer Alan Takımlar (9–24. Sıralar)

Sıra Takım Puan 9 Celta Vigo 6 10 Aston Villa 6 11 Lille 6 12 Go Ahead Eagles 6 13 Young Boys 6 14 Fenerbahçe 6 15 Porto 6 16 Real Betis 5 17 Nottingham Forest 4 18 Bologna 4 19 Genk 4 20 PAOK 4 21 Celtic 3 22 Panathinaikos 3 23 Roma 3 24 Basel 3

Avrupa’ya Veda Etme Potasında Yer Alan Takımlar

Sıra Takım Puan 25 Feyenoord 3 26 Ludogorets 3 27 Sturm Graz 3 28 FCSB 3 29 Stuttgart 3 30 Kızılyıldız 1 31 Malmö 1 32 Maccabi Tel-Aviv 1 33 Nice 0 34 RB Salzburg 0 35 Utrecht 0 36 Rangers 0

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 maçta şu performansı sergiledi:

2 galibiyet, 1 mağlubiyet

Toplam 6 puan

4 gol atıp 2 gol yedi

Bu sonuçlarla temsilcimiz, puan tablosunda 14. sırada yer alıyor. Viktoria Plzen deplasmanından alınacak bir galibiyetle, ilk 8’e girme ve doğrudan son 16 turu bileti alma şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

5 Kasım – Viktoria Plzen (Deplasman)

28 Kasım – Dinamo Zagreb (İç saha)

12 Aralık – Braga (Deplasman)

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, 6 puanla UEFA Avrupa Ligi genel sıralamasında 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’nin puanı kaç?

Temsilcimiz şu ana kadar topladığı 6 puanla yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe’nin bir üst tura çıkma şansı var mı?

Evet, Viktoria Plzen maçından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe ilk 8’e yükselme şansını elde edecek.

Fenerbahçe’nin rakibi kim?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi puan durumunda lider kim?

UEFA Avrupa Ligi’nde 9 puanla Midtjylland, Braga ve Lyon ilk üç sırayı paylaşıyor.