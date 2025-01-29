Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın Midtjylland’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, 6 kez gruptan çıkmayı başardığı Avrupa Ligi’nde alacağı puanlarla yoluna devam etmek istiyor.



