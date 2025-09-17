Fenerbahçe UEFA Maç Takvimi 2025-2026 | Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi heyecanı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Taraftarların en çok araştırdığı konular arasında “Fenerbahçe UEFA maçları ne zaman?”, “Fenerbahçe hangi takımlarla oynayacak?” ve “Fenerbahçe UEFA maç takvimi” soruları yer alıyor. İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi grup aşamasındaki programı ve merak edilen detaylar.

FENERBAHÇE UEFA MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 24 Eylül 2025 tarihinde Dinamo Zagreb deplasmanıyla sahneye çıkacak. İlk iç saha karşılaşmasını ise 2 Ekim 2025’te Fransız ekibi Nice ile oynayacak. Maçların tamamı hem Türkiye’de hem Avrupa’da yoğun ilgi görüyor.

FENERBAHÇE UEFA MAÇ TAKVİMİ 2025-26

Sarı-lacivertlilerin grup aşamasındaki tüm maç programı şu şekilde:

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe | 24 Eylül 2025 Çarşamba – 22:00

| 24 Eylül 2025 Çarşamba – 22:00 Fenerbahçe – Nice | 2 Ekim 2025 Perşembe – 19:45

| 2 Ekim 2025 Perşembe – 19:45 Fenerbahçe – Stuttgart | 23 Ekim 2025 Perşembe – 19:45

| 23 Ekim 2025 Perşembe – 19:45 Viktoria Plzeň – Fenerbahçe | 6 Kasım 2025 Perşembe – 23:00

| 6 Kasım 2025 Perşembe – 23:00 Fenerbahçe – Ferencváros | 27 Kasım 2025 Perşembe – 20:45

| 27 Kasım 2025 Perşembe – 20:45 Brann – Fenerbahçe | 11 Aralık 2025 Perşembe – 23:00

| 11 Aralık 2025 Perşembe – 23:00 Fenerbahçe – Aston Villa | 22 Ocak 2026 Perşembe – 20:45

| 22 Ocak 2026 Perşembe – 20:45 FCSB – Fenerbahçe | 29 Ocak 2026 Perşembe – 23:00

Fenerbahçe Hangi Takımlarla Oynayacak?

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi’nde güçlü rakiplerle mücadele edecek. Grup aşamasında Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart, Viktoria Plzeň, Ferencváros, Brann, Aston Villa ve FCSB ile karşılaşacak. Bu takımlar, Avrupa’nın farklı liglerinde başarılı performanslarıyla öne çıkan kulüpler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe UEFA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Yayıncı kuruluşun programı doğrultusunda belirlenecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi gruptan çıkar mı?

Sarı-lacivertlilerin form grafiği ve kadro kalitesi bu yönde umut veriyor.

Fenerbahçe, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi’nde yoğun bir fikstürle mücadele edecek. Hem iç saha hem deplasman maçlarında taraftar desteği büyük önem taşıyacak. Fenerbahçe UEFA maçları ne zaman, hangi takımlarla oynayacak ve Fenerbahçe UEFA maç takvimi sorularının yanıtı futbolseverler için şimdiden netleşmiş durumda.