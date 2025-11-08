Fenerbahçe, UEFA'ya şikâyette bulunacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalarak puanını 7’ye yükseltti. Ancak Çekya’daki maçın son dakikaları büyük tartışmalara sahne oldu. Hollandalı hakem Allard Lindhout’un uzatma bölümünde verdiği karar, sarı-lacivertli camiayı adeta ayağa kaldırdı.

VAR UYARDI, LİNDHOUT DİRENDİ

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Jhon Duran, ceza sahasında Sampson Dweh’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Lindhout, pozisyonda oyunu devam ettirdi. Ancak VAR hakemi Dennis Higler’in uyarısıyla pozisyonu izlemek üzere monitöre giden Lindhout, herkesin penaltı beklediği anlarda kararını değiştirmedi.

Sahadaki bu tutum, hem futbol kamuoyunun hem de Fenerbahçeli oyuncuların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada binlerce taraftar, “net penaltı” yorumlarıyla Hollandalı hakemleri hedef aldı.

Fenerbahçe yönetimi ise tartışmalı kararın ardından harekete geçti. Kulübün, söz konusu pozisyonla ilgili detaylı bir sunum hazırladığı ve Allard Lindhout’u UEFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, hem VAR protokolüne uygun davranılmadığını hem de açık bir penaltı ihlalinin görmezden gelindiğini savunacak.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Maç sonrası yapılan yorumlarda, pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş birliği oluştu. Spor yorumcuları, “VAR’ın çağırdığı bir pozisyonda kararın değişmemesi skandal” değerlendirmesini yaptı. Fenerbahçe cephesi, bu olayın sadece bir maç değil, Avrupa arenasındaki hakem standardı tartışmalarını da yeniden alevlendirdiğini düşünüyor.