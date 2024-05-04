Fenerbahçe Ülker Monaco'ya kaybetti, seri beşinci maça uzadı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko dün akşam oynanan maçta kendi sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Bu sonuçla eşleşme 5'inci maça uzadı.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, dün akşam kendi sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Bu sonuçla seriyi kendi sahasında bitime şansını kaybeden Fenerbahçe, saha avantajını da yitirdi.

2-2'ye gelen eşleşmenin son maçı 8 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Monaco'nun sahasında oynanacak.

Öte yandan bu eşleşmenin de 5'inci maça uzamasıyla final four'a yükselecek 4 takımın üçü henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Real Madrid, Baskonia'yı 3-0 eleyerek final four'a yükselen ilk takım olurken diğer bütün eşleşmeler 5'inci maça gitti.

Turnuvada Panathinaikos-Maccabi Tel-Aviv maçı 7 Mayıs Salı, Monaco-Fenerbahçe Beko ve Barcelona-Olympiakos maçları 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Final four maçları ise 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de oynanacak.