Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcuların idmanı, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.