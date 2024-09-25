Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk müsabakasında Union Saint-Gilloise karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Union Saint-Gilloise ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı 26 Eylül Perşembe 19:45'te oynanmaya başlanacak.

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT İLE ÜÇÜNCÜ KEZ OYNUYOR

2023-2024 Konferans Ligi son 16 turunda iki kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Union Saint Gilloise müsabakalarında ilk maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmış ancak Kadıköy'de oynanan ikinci maçı ise 1-0 kaybetmişti.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

26 Eylül | Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

3 Ekim | Twente-Fenerbahçe

24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE - UNION SG MAÇI BİLET FİYATLARI

Kadıköy'de gerçekleşecek maçın biletleri satışa çıktı. Fenerbahçe-Union SG maçı bilet fiyatları şu şekilde:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ- 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK- 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK- 2.200,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK- 2.400,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK- 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK- 2.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK- 4.000,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK- 4.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK- 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK- 7.700,00 TL

VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK)- 20.000,00 TL

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri.