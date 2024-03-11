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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 14:55
  • Giriş: 11.03.2024 14:55
  • Güncelleme: 11.03.2024 14:55
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarının yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Pendikspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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