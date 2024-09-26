Fenerbahçe Union Saint-Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi gün, ne zaman ve hangi kanalda? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı şifreli mi? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı nerede oynanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi'nde 137'nci maçına çıkacak. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı nerede, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı şifreli mi olacak? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin 2024/2025 UEFA Avrupa Ligi serüveni Union Saint-Gilloise maçıyla başlıyor. Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı şifreli mi? Detaylara bakalım:
FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçının hakemi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien.
Bastien'in Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu oldu.
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçının dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice oldu.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 136 maç oynayan Fenerbahçe; 60 galibiyet, 43 mağlubiyet ve 33 beraberlik aldı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 191 gol atarken 171 golü ise kalesinde gördü.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki en başarılı sezonunu 2012-2013 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, bu sezonda yarı final oynadı.
FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KADRODA YOK, OSAYİ BELİRSİZ
Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer almıyor.
Sakatlığı süren Osayi Samuel'in ise kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı 26 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı saat 19:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE'NİN UEFA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.